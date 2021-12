Das heimstärkste Team der Liga, das zuletzt gegen Lok Leipzig seine einzige Heimpleite kassiert hatte, legte gegen Eilenburg zunächst ein Feuerwerk hin. Die Gäste kamen kaum zum Luftholen. Schon nach 20 Sekunden musste Keeper Andreas Naumann retten. Auch in der Folge stand er immer wieder im Mittelpunkt. Als Christian Beck wuchtig köpfte und er nur abklatschen konnte, staubte Andor Bolyki zum 1:0 ab (14.). Danach hatte der BFC erst einmal genug. Eilenburg fand ins Spiel, das nun auch hitziger wurde. Direkt nachdem Schiedsrichter Rauschenberg zu einem distanzierteren Verhalten bei einer Ecke aufgefordert hatte, gab es Elfmeter für den BFC: Brandon Stelmak soll im Duell der Mittelstürmer Christian Beck gefoult haben. Der Ex-Magdeburger nutzte die Gelegenheit und beendete damit auch seine Torflaute von vier Partien (35.). Philipp Sauers Direktabnahme hätte die Eilenburger fast herangebracht (43.).

In der Tabelle halten die Nordsachsen den 17. Platz, die Konkurrenz aus Rathenow, Fürstenwalde und Auerbach hat aber weniger Spiele absolviert. Der BFC geht mit vier Punkten Vorsprung auf den FC Energie Cottbus in die Winterpause. Dahinter lauert der Berliner AK mit fünf Zählern und einem Spiel weniger. Jena auf Rang vier hat zwei Partien und neun Punkte, der Fünfte Lok Leipzig drei Begegnungen und zehn Zähler Rückstand. Beide brauchen Serien, um noch in das Meisterschaftsrennen eingreifen zu können. Der FCE setzt im Kampf um den Klassenerhalt vor allem auf seine Heimstärke im Ilburg-Stadion.