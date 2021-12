Erik Voufack (re.) brachte Lok in Führung. Bildrechte: Patrick Skrzipek

Und ausgerechnet einer der beiden krönte die starke Anfangsphase der Gäste! So gewann Voufack nach einem scharfen Freistoß von Sascha Pfeffer das Kopfballduell gegen BFC-Stürmer Christian Beck und setzte die Kugel an die Unterkante der Latte. Von dort tropfte der Ball auf die Torlinie, dann nach hinten oben in die Maschen des Tornetzes – was für ein Zitterding zum 1:0 (15.). Kurz darauf hatte Farid Abderrahmane ebenfalls per Kopf die Chance zu erhöhen (29.).



Doch in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte kamen dann die Berliner auf. Der Tabellenführer traf dreimal Aluminium. Zunächst flog ein halbhoher Eckball von Andreas Wiegel an Freund und Feind vorbei und landete schließlich direkt am kurzen Pfosten (33.). Dann sorgte BFC-Spielmacher Justin Möbius mit zwei Distanzknallern für Aufregung. Seinen ersten Schuss lenkte Lok-Keeper Jan-Ole Sievers per Monster-Reflex an die linke Torstange (34.), fünf Minuten später kam er nicht mehr ran, doch der linke Pfosten übernahm zum zweiten Mal die Rettung (39.). Dem FCL fehlte es in dieser Phase vor der Pause an Entlastung.