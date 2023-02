Der 1. FC Lok Leipzig ist am Sonntag (26.02.2023) beim BFC Dynamo nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie brachte Marvin Kleihs den Gastgeber in Führung. Djamal Ziane markierte kurz vor Schluss den verdienten Ausgleich. Das Gegentor für Lok fiel allerdings nach einem strittigen Freistoßpfiff. Auch in Halbzeit zwei hatten die Leipziger Pech, als ihnen ein klarer Foulelfmeter verweigert wurde.