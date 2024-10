Nach der Pause blieb Lok das abgezocktere Team. Dem BFC-Druck trotzten die Leipziger mit defensiver Stabilität. Auf der anderen Seite wurde es nach einem Konter gefährlich, als Eichinger an BFC-Torhüter Leon Bätge scheiterte. Doch wie in der ersten Hälfte nutzte Lok den zweiten Hochkaräter zur Entscheidung. Eine Ecke von Pasqual Verkamp köpfte der eingewechselte Djamal Ziane in die Maschen (82.). In der Schlussphase ließ Lok den Ball laufen und sicherte den zehnten Sieg im zwölften Saisonspiel.