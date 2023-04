Nach dem Treffer brauchten die Thüringer eine Weile, bis ihr Spiel wieder Fahrt aufnahm. Der BFC schnappte sich mehr Spielanteile und kam seinerseits in gute Situationen, die allerdings nur selten in einem Abschluss mündeten. Die beste Erfurter Chance vor der Pause hatte ein überraschter Erik Weinhauer vor sich, als eine Hereingabe irgendwie den Weg zu ihm am linken Pfosten fand. Doch Ball prallte nur gegen die Schulter des geschockten Weinhauer und von da in die Hände des Berliner Keepers.