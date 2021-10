Fußball | Regionalliga VfB Auerbach wird vom BFC Dynamo überrollt

15. Spieltag

Ein gebrauchter Tag für den VfB Auerbach. Das Team von Sven Köhler unterlag am Sonntag (24.10.2021) mit 0:5 (0:2) beim Tabellenzweiten BFC Dynamo und war dabei in allen Belangen unterlegen. Die Vogtländer hatten im Sportforum Hohenschönhausen nur eine gefährliche Offensivaktion und offenbarten große Lücken in der Abwehr. Damit bleibt der VfB im Tabellenkeller.