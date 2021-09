Wer ist hier der Tabellenführer und der Gastgeber? Vor der Pause war das nicht ganz klar. Halberstadt spielte mutig nach vorne und hatte immer wieder Ansätze zu "mehr". Dieses Mehr gab es dann aber doch nicht. Die Vorharzer konnten ohne den kurzfristig zu Drittligist Halle abgewanderten "Torschützen des Monats" Elias Löder ihre Ansätze eben kaum einmal in Chancen ummünzen. Tim Heike dribbelt sich durch, fand aber keinen Abnehmer (12.), Hendrik Kuhnhold schoss am langen Pfosten vorbei (20.). Der BFC agierte mit viel Respekt, hätte bei einer Doppelchance aber fast gejubelt. Erst scheiterte Goalgetter Christian Beck an Keeper Lukas Cichos, dann traf Michael Blum im Nachschuss die Latte (20.).

David Voigt (Mittelfeldspieler Halberstadt): "Wir wollten uns nicht hinten hereinstellen, wir hatten in der ersten Halbzeit dann auch ein, zwei gute Möglichkeiten. Leider erzielen wir kein Tor, das hätte uns Auftrieb gegeben. Leider hat heute etwas die Durchschlagskraft gefehlt. So war es dann ein verdienter Sieg des BFC. Wir lassen uns davon aber nicht unterkriegen."

Christian Benbennek (Trainer BFC Dynamo): "Das Wort Pflichtsieg mag ich nicht, das hat so etwas Respektloses dem Gegner gegenüber. Das war heute unser Spiel, das wir nachgeholt haben wegen des DFB-Pokalspiels gegen Stuttgart. Wir wollten uns in der Tabelle mit einem Sieg ein kleines Polster anbauen. Das war unsere Motivation, aber wir wissen, wir müssen gegen jeden Gegner 100 Prozent geben, weil Halberstadt ist auch eine gute Fußballmannschaft, die waren am Anfang 1,90 Meter im Schnitt groß. Wir brauchten ein bisschen Geduld, am Ende fehlten ihnen etwas die Kraft."