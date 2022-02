Wie sich die Bilder in dieser Saison gleichen: Der ZFC Meuselwitz hat bei Spitzenreiter BFC Dynamo eine engagierte Leistung abgeliefert und am Ende dennoch deutlich mit 0:3 verloren. Der große Unterschied war die Abgeklärtheit vor dem gegnerischen Tor. Der ZFC wartet nach der dritten Niederlage in Folge nunmehr auch seit diesen drei Spielen auf ein Tor.

Die erste große Überraschung gab es vor Spielbeginn. Jean-Marie Plath stand zwischen den Pfosten. Die eigentliche Nummer eins, Matthias Hamrol, war durch einen Hexenschuss ausgefallen. Das Spiel dann kam nur schwer in die Gänge, was an den gut pressenden Meuselwitzern lag. Es dauerte bis zur 19. Minute, als Chrisitan Beck erstmals frei vor Keeper Plath auftauchte, aber aus 16 Metern scheiterte. Danach blieb die Partie erstmal recht offen, die Gastgeber kamen nicht wie gewünscht in die Box, der ZFC verteidigte weiter sehr hoch. Doch der Druck der Berliner wurde größer, Plath stand immer mehr im Mittelpunkt. Gegen Andor Bolyki und Andreas Wiegel konnte er in der 36. Minute noch gut klären. Doch nach der anschließenden Ecke lag der Ball im Tor. Niklas Brandt versenkte die Kugel aus 14 Metern im rechten Eck. Der ZFC blieb aber dran und hatte in der 42. Minute sogar die Ausgleichschance. Doch der Freistoß-Strich von Felix Müller wurde noch von Keeper Dmitri Stajila aus dem rechten Eck gekratzt.