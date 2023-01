Trübenbach erkrankt - Schätzle sticht zu

Trainer Heiko Weber musste sich vor der Partie mehr Gedanken machen, als ihm lieb war. Kurzfristig fiel nach Florian Hansch auch Andy Trübenbach erkältet aus. So rückte Nils Schätzle in die Sturmspitze. Auch zwischen den Pfosten gab es einen Wechsel. Justin Fietz musste wieder auf die Bank, Jean-Marie Plath bekam seine Chance. In den ersten 15 Minuten hatte der ZFC in der Defensive so seine Probleme, wenn der BFC schnell über die Außen spielte. Die dicken Chancen blieben aber Mangelware. In der 13. Minute verdribbelte sich Amar Suljic, drei Minuten später musste Plath gegen Erlind Zogjani mit dem Fuß klären.



Dann der erste Meuselwitzer Nadelstich in der 20. Minute und der saß. Johannes Pistol flankte von halbrechts auf den Kopf von Schätzle und der Ball schlug im linken Eck ein. 0:1 und der BFC verdaute diesen Rückstand bis zur Pause nicht. In der sehr fahrigen Partie sorgte nur noch ZFC-Keeper Plath in der 34. Minute für Gefahr, seine verunglückte Faustabwehr konnten die Gastgeber aber nicht verwerten. Ansonsten pressten die Ostthüringer gut, einzig die Entlastungsangriffe wurden nicht gut ausgespielt. Nils Schätzle bringt den ZFC Meuselwitz per Kopf in Front. Bildrechte: Patrick Skrzipek

Später K.o. durch den BFC

Nach dem Wechsel erhöhten die Berliner weiter den Druck, aber der ZFC stand weitgehend sicher. Und hatte auch Glück, als der Ball in der 61. Minute am rechten Pfosten landete. Doch auch die Meuselwitzer kamen zu zwei guten Chancen, Johannes Pistol und Johan Martynets und Patrick Scheder hätten mit etwas mehr Glück auf 0:2 stellen können. Doch auch so sah es lange Zeit nicht danach aus, als könnte der BFC die Partie drehen. Dann aber leistete ZFC-Keeper Plath nach einer Freistoß-Eingabe mit einer missglückten Faustabwehr unfreiwillig Schützenhilfe, der Ball landete bei David Haider Kamm Al-Azzawe, der aus einem halben Meter nur noch einschieben musste. 1:1 und noch sieben Minuten waren auf der Uhr. Es kam die 90. Minute, eine Ecke flog von rechts in den Strafraum. Ein Kopfball landete an der Latte, Chris Reher bugsierte den Abpraller ins Netz. Dominic Duncan markiert den Ausgleich für den BFC Dynamo. Bildrechte: MDR/Patrick Skrzipek

Stimmen zum Spiel

Heiko Weber (Trainer BFC Dynamo): "Das gleiche Ergebnis wie im Sommer. In den ersten zehn Minuten waren wir noch nicht auf dem Platz, die Pause war lang. Wir haben uns ins Spiel gekämpft und gingen glücklich in Führung. Dass der BFC in der zweiten Halbzeit Chancen erspielt, ist normal. Wie die zwei Tore fallen, ist ärgerlich. Der Sieg ist verdient, wir hatten wenig Entlastung. Wir müssen mit dem Ergebnis leben, auch wenn es blöd lief. Wenn vier Spieler fehlen, schaffen es die jungen Spieler nicht, das hat man in der letzten halben Stunde gesehen."

Heiner Backhaus (Trainer BFC Dynamo): "Die Jungs machen die Tore, die für das Verhindern zuständig sind. Wir haben stark begonnen. Und zu viel flach gespielt, das war für Meuselwitz einfach zu pressen. Dann bekommen wir mit der ersten Chance das 0:1. Am Ende sind wir glücklich, dass wir so ein Spiel mit Biegen und Brechen so ein Spiel noch gewinnen. Am Ende auch verdient."