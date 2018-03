Schneetreiben gab es auch im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. Dementsprechend waren es keine perfekten Bedingungen. Dennoch zeigte sich in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel. Die Gäste versteckten sich nicht und versuchten munter nach vorn zu spielen. Nach zehn Minuten riss der BFC das Spiel etwas mehr an sich und kreierte sich Chancen. So konnte David Malembana aus fünf Metern zum Kopfball gehen, der Ball ging aber am linken Pfosten vorbei (17.). Nur zwei Minuten später dann der Führungstreffer für Auerbach. Danny Wild konnte von rechts flanken, BFC-Schlussmann Hendl faustete den Ball an die 16-Meter-Linie, wo Thomas Stock stand und direkt einnetzte.