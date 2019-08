Die große Frage vor der Partie war, wie "Schiebock" das 0:8 in Nordhausen vor zwei Wochen verkraftet hatte. Chemie war dagegen nach drei Remis zu Saisonbeginn noch ungeschlagen. Die Antwort: Die runderneuerte BFV-Elf (acht Wechsel) stand vor 997 Zuschauern hinten deutlich stabiler, war in der ersten Hälfte aber noch zu harmlos. Von den Leipzigern kam außer einem Lattenknaller von Startelf-Rückkehrer Daniel Heinze (28.) im ersten Durchgang auch nicht viel.

Das sollte sich in der zweiten Hälfte ändern. Hannes Graf (47.) und Frank Zille (58.) hatten jeweils das 1:0 für die Hausherren auf dem Fuß, dazu rettete Chemie-Keeper Benjamin Bellot gegen den eingewechselten Alexander Mattern (67.). Doch der BSG wäre fast noch der Lucky Punch gelungen, nachdem Schiri Matthias Lämmchen in der 80. Minute auf den Punkt gezeigt hatte. Der gefoulte Alexander Bury schoss aber neben den Kasten. So blieb es beim letztlich leistungsgerechten Remis.