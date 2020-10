Vor Spielbeginn gab es schon die ersten Überraschungen in den Startformationen. Bei den Himmelblauen fehlten kurzfristig Tobias Müller und Christian Bickel, beide sind krank. Für Tim Campulka (rotgesperrt) verteidigt Jovan Vidovic. Trainer Daniel Berlinski beließ es also beim defensiv sicheren 3:4:3-System und ging offensiv nicht in die Vollen. Bei "Schiebock" waren mit Ex-Zwickau-Profi Oliver Genausch (wochenlange Krankheit) und Dominic Meinel (OP) ebenso unerwartet zwei wichtige Stützen von Anfang an dabei.