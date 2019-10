Fußball | Regionalliga Nordost 15-Sekunden-Joker knipst Lok vorne ran

13. Spieltag

Der 1. FC Lok Leipzig hat in der Spitzengruppe vorgelegt. Beim 3:0 in Bischofswerda reichten wenige Geniestreiche, die vor allem Trainer Wolfgang Wolf mit seinen Einwechslungen mitinitiierte. Der Sportchef und Neu-Coach in Personalunion feiert den zweiten Sieg im zweiten Spiel und Lok zieht so punktemäßig mit dem Spitzenduo Hertha BSC II und Altglienicke gleich. Für den letztplatzierten BFV wird es nach der vierten Pleite in Serie im Keller dagegen immer dunkler.