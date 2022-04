Einen gewissen Respekt merkte man dem Jagatic-Team in den ersten Spielminuten an. Die BAK-Spieler wurden viel zu spät angelaufen und so hätte Abu Kargbo fast den frühen Gegentreffer erzielt (3.). Lediglich der Pfosten bewahrte die Grün-Weißen vor einem Rückstand. Danach agierten die Hausherren deutlich kompakter und schoben den ehemaligen Regionalliga-Spitzenreiter in dessen Hälfte. Und auch offensiv trat die BSG in Erscheinung und hatte durch Anton Kanther und Dennis Mast (5./10.) erste kleine Chancen. Doch dabei sollte es auch bleiben. Der entscheidende Pass für eine Großchance fehlte noch. Bis zur Pause verlagerte sich das Spielgeschehen hauptsächlich in das Mittelfeld, der Ton auf dem Platz wurde rauer. Es ging torlos in die Kabine.