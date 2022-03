Die Chemiker begannen bärenstark: In der 5. Minute hatten die Gastgeber die erste Großchance, als Timo Mauer den Ball freistehend aus Nahdistanz knapp über die Latte schoss. Auf der Gegenseite verbuchte Matthias Steinborn mit einem Schuss aus 16 Metern die erste Tor-Annäherung der Berliner, die BSG-Keeper Benjamin Bellot aber ohne Problem entschärfte. In der 13. Minute wurde es laut im AKS: Anes Osmanoski tauchte plötzlich frei vor BFC-Keeper Dimitri Stajila auf und schob die Kugel überlegt zur Führung in die Maschen. Zwei Minuten später verpasste Florian Kirstein das mögliche 2:0, als er eine Eingabe von Dennis Mast nur um Zentimeter verfehlte.

Anes Osmanoski trifft zum 1:0 und jubelt mit den Teamkollegen. Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag