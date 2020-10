Die Elf von Trainer Miroslav Jagatic startete vor 999 Zuschauern glänzend aufgelegt in den Nachmittag. Quirlig, clever und torhungrig präsentierten sich die "Leutzscher" von Beginn an. Somit waren Treffer nur eine Frage der Zeit. Den Anfang machte Burim Halili, der nach einem Eckball die Kugel zum 1:0 einköpfte (14.). Danach schnürte der starke Morgan Fassbender einen Dreierpack (15., 36., 45., FE). Er traf erst nach einem Querpass von Florian Kirstein, dann nach einem Zuspiel von Lucas Surek und per Strafstoß, nachdem Alexander Bury gefoult worden war.

Morgan Fassbender (li.) jubelt mit dem Chemie-Team Bildrechte: imago images / Beautiful Sports