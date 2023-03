Chemnitz rotierte nach den letzten Misserfolgen in der Startelf ein wenig und brachte Jasin Jusic, Niclas Walther und Lukas Stagge für den gelbgesperrten Robert Berger sowie Stephan Mensah und Tobias Müller. Letzteren plagten noch muskuläre Probleme. Bei Chemie herrschte mehr Grundvertrauen in die Startformation des letzten Spiels, lediglich Lucas Surek (Gelbsperre) wurde durch Dennis Mast ersetzt.

Mehr "Wille" hatte CFC-Trainer Tiffert vor dem Spiel von seiner Mannschaft gefordert. Man müsse das Gefühl haben, "dass wir Tore erzielen wollen" und das zur Not mit der "Brechstange", so der Chemnitzer Coach. Den Worten ließen die Gäste aber in Halbzeit eins nicht wirklich Taten folgen. Generell gelang es keinem der Teams, die jeweils gegnerische Defensive vor echte Herausforderungen zu stellen. Lange Zeit waren die besten Aktionen ein kläglicher Kopfball des freistehenden Furkan Kircicek (15.), der die Arme von Benjamin Bellot fand sowie ein Steilpass auf Timo Mauer, den aber Jakub Jakubov in letzter Sekunde abwehren konnte (21.).

So startete ein Pfiff des Referees Rasmus Jessen den Leutzscher Siegeslauf. In einer Phase, in der Chemie etwas Druck erzeugen konnte, foulte Kilian Pagliuca Denis Jäpel im Strafraum und verursachte damit einen Strafstoß. Janik Mäder nahm sich der Sache an und verwandelte sicher zum 1:0-Pausenstand (42.) in einer Halbzeit, in der sich auch über ein 0:0 niemand hätte beschweren dürfen.