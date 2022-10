Die Partie im mit 4.999 Zuschauern ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark hatte mit knapp zehnminütiger Verspätung begonnen, da die Gästefans aufgrund einer Zugverspätung nicht pünktlich in Leipzig-Leutzsch angekommen waren. Bereits in der 4. Minuten musste die Jenaer durchatmen, weil Keeper Kevin Kunz eine Faustabwehr gründlich misslang, von der BSG-Mittelfeldspieler Alexander Bury aber nicht profitieren konnte. Kurz darauf durften sich die Grün-Weißen bei Philipp Wendt bedanken, der Pascal Verkamp an der Sechzehnergrenze gerade noch beim freien Abschluss bedrängte (7.). In der Folge spielte sich das Geschehen vornehmlich zwischen beiden Strafräumen ab. Erstmals wirklich eingreifen musste BSG-Schlussmann Benjamin Bellot, als Justin Petermann nach Vorlage von links völlig frei aus Strafraumdistanz abzog – doch Bellot warf sich dem Jenaer entgegen und lenkte den Ball über den Querbalken (26.). Während Petermann später aus 18 Metern noch einmal verzog (36.), verpasste Chemie-Angreifer Manasse Eshele zwei scharfe Eingaben von Florian Brügmann und Janik Mäder jeweils nur knapp (33./43.).

Jena erhöhte mit Wiederanpfiff merklich das Tempo. Keine Minute war im zweiten Durchgang gespielt, als René Langes feines Zuspiel Verkamps freie Bahn in Richtung Gästeführung ermöglichte – Verkamp lupfte über Bellot hinweg, doch einmal mehr war der an diesem Abend überragende Verteidiger Wendt durchgesprintet und klärte für seinen geschlagenen Torwart (46.). Die BSG brauchte kurz, um wieder hereinzufinden – dann hielt Kunz gegen Denis Jäpel, ehe Janik Mäder aus spitzem Winkel nur das Außennetz traf (56./59.).



Beide Mannschaften bekämpften sich leidenschaftlich, die Lücken in den Defensiven wurden größer – am Ende des schönsten FCC-Spielzuges der Partie ließ Dahlke seinen Gegenspieler ins leere Laufen, aber geriet dann entscheidend in Rücklage (60.). Zudem griff Bellot gegen Verkamp gedankenschnell über (62.), ehe Ken Gipson auf der anderen Seite im höchster Not vor Eshele bereinigte (63.). Kurz darauf bebte der AKS: Chemie-Abwehrchef Philipp Harant zimmerte einen Freistoßhammer von der linken Strafraumkante aus in den gegenüberliegenden Giebel zur Führung der Gastgeber – Kunz bekam den Ball durch die Hände (67.). Eine Antwort darauf fand der FCC bis zum Abpfiff nicht mehr. Dank dieses fünften Liga-Sieges in Serie schob sich Chemie an Jena vorbei auf Rang zwei.