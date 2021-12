Eines war vor dem Spiel schon klar: Es wird keine Partie für Feinschmecker. Die BSG Chemie Leipzig brauchte nach zuletzt vier Niederlagen unbedingt mal wieder einen Dreier, der Vorletzte FC Eilenburg natürlich auch. Und so ließ es sich sehr zäh an. Die Gastgeber versuchten es zunächst mit weiten Bällen. Die Gäste versuchten, hinten ordentlich zu stehen. Die erste Chance ergab sich in der vierten Minute, als der Ball nach einem Freistoß auf dem Kopf des recht freistehenden Stephane Mvibudulu landete, der aber aus zwölf Metern dort deutlich verzog. Es blieb für lange Zeit der einzige echte Höhepunkt. Zu viele technische Fehler hemmten auf beiden Seiten einen flüssigen Spielaufbau.



In der 26. Minute meldeten sich die Gäste gefährlich. Branden Stelmak lupfte den Ball auf Adam Fiedler, der vor Keeper Benjamin Bellot aber zu überrascht und zögerlich agierte. So konnte sich der Chemie-Schlussmann das Leder schnappen. Dann das Tor in der 35. Minute. Nach einer scharfen Linksfanke von Phillipp Wendt köpfte Florian Brügmann sehenswert ins rechte Eck ein. Kurz vor der Pause vergab Chemie die Chance zum zweiten Tor, als Mvibudulu eine Wendt-Eingabe verpasste.

Adam Fiedler (10, Eilenburg) und Torwart Benjamin Bellot (1, Chemie) im Duell. Bildrechte: Picture Point