Die BSG Chemie Leipzig hat nach drei Regionalliga-Niederlagen in Folge wieder einen Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Jagatic besiegte am Freitagabend (18.10.2024) den FC Eilenburg mit 2:1 (1:1). Dadurch kehrten die Grün-Weißen nach ihrem Sieg in der 3. Runde des Sachsenpokals gegen Weixdorf auch in der Liga wieder in die Erfolgsspur zurück. Derweil tritt Eilenburg weiter auf der Stelle und bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz.