Gewöhnungsbedürftige Atmosphäre und ein tiefer Platz: Die Mannschaften brauchten einige Anlaufzeit im Alfred-Kunze-Sportpark, um in den Rhythmus zu kommen. Bei den Chemikern lauerte Stephane Mvibudulu in vorderster Reihe, hinten standen die Gastgeber relativ sicher. Die Cottbuser konnten lange ihr gefürchtetes Angriffsspiel nicht in die Tat umsetzen, nach einer halben Stunde wurden sie dann aber mobiler. Nikos Zografakis mit einem Kopfball, der ihm über den Scheitel rutschte, und ein Gewaltschuss von Jonas Hofmann, sorgten für erste Gefahrenmomente.

Duell zwischen dem Cottbuser Jonas Hildebrandt und Chemie-Stürmer Stephane Mvibudulu. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports