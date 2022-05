In der 22. Minute die große Chance für Lok. Nach einem Monstersolo von Luca Sirch brachte Bogdan Rangelov von links den Ball in den Strafraum, wo Djamal Ziane aus sechs Metern per Kopf an Bellot scheiterte. Das Tor sollte dann in der ersten Halbzeit aber auf der anderen Seite fallen. Nach einer Ecke verpasste Alexander Bury den Kopfball. Aber hinter ihm wollte Ziane klären und versenkte die Kugel in der 38. Minute ins linke Eck des eigenen Tores zum 1:0 für Chemie.

Djamal Ziane haut den Ball ins eigene Tor. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner