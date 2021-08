Beide Teams starten ohne langes Abtasten in den zweiten Durchgang. Die Chemiker übernahmen, ohne zu zögern die Spielkontrolle und drückten auf den Ausgleich. Dabei zündete die Elf von Trainer Miroslav Jagatic vor Allem in den ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs ein wahres Offensivfeuerwerk ab und kam fast im Minutentakt zu Chancen. Die beste Chance hatte dabei wohl Torschütze Kanther in der 57. Minute. Nach einer Ecke landete der Ball bei Kanther, der den Ball gut verarbeitete und direkt abschloss. Keeper Andre Thoms konnte den Abschluss jedoch entschärfen. Mitte der zweiten Halbzeit stabilisierten sich die Brandenburger jedoch defensiv, die Leipziger Offensivpower verglühte allmählich. Offensiv brachten die in Halbzeit zwei nahezu nichts auf den Platz. Ein Abschluss von Rothenstein in der 90. Minute war die nennenswerteste Chance. Der war allerdings zu zentral platziert und stellte kein Problem für Bellot dar. Leipzig blieb zwar weiter um den Ausgleich bemüht, doch die Sachsen konnten sich für die starke zweite Hälfte nicht mehr belohnen.

Miroslav Jagatic (Chemie Leipzig): "In der ersten Halbzeit waren wir zu passiv. Wir sind aus dem Nichts in Führung gegangen. Luckenwalde hat den Ball gut laufen lassen, gut zwischen die Ketten gelegt, ordentlichen Positionstausch drin gehabt. Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zugriff gefunden. Luckenwalde hat das ordentlich gemacht. Trotzdem gehen wir 1:0 in Führung. Dann verteidigen wir nicht sauber und es steht plötzlich 1:1. Beim 2:1 waren wir genug im Strafraum, können das Ding eigentlich klären, dann passiert wieder so ein Slapstick und es steht 2:1. Passiert, zwei dumme Fehler. In der zweiten Halbzeit haben wir uns was vorgenommen und dass auch gut umgesetzt denke ich. Wir sind rausgekommen und haben gezeigt, wie man gegen Luckenwalde spielen kann. Unsere Angriffe haben wir aber nicht wirklich gut zu Ende gespielt. Das ärgert einen. Es ist wie gegen Lichtenberg. Du gibst alles und versuchst alles, aber am Ende soll es nicht sein. Und Nein: Schuld ist nicht das Flutlicht, Schuld sind wir allein. Danke an unsere Fans. Was die hier abgeliefert haben ist Bundesligareif. Ich muss mich eigentlich entschuldigen, dass wir nicht wenigstens einen Punkt geholt haben. Glückwunsch an Luckenwalde."