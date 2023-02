Nach dem Seitenwechsel drückte Chemie wieder vermehrt aufs Tor, kam aber trotzdem lange nicht zielgerichtet vor den Luckenwalder Kasten. Erst in der 64. Minute wurden die Leipziger Bemühungen belohnt, als Eshele nach einer schönen Kopfballverlängerung in den Strafraum Torwart Thoms umschiffen und zum 1:2 frei einschieben konnte (64.).

Dieser Treffer rüttelte auch die Gäste wach, die wieder mehr mitspielten und Chemie mehrfach unter Druck setzten. In kurzer Folge scheiterten erst der eingewechselte Daniel Becker (73.) und dann Winterzugang Simon Gollnack (76.) vor dem Tor. Auch die Leutzscher kamen zu ihren Chancen, doch Eshele (79.) und Mauer (80.) verpassten jeweils knapp. Auch die letzte Aktion des Spiels - ein Freistoß, für den sogar BSG-Schlussmann Bellot im gegnerischen Strafraum mitmischte - blieb ergebnislos. Ein Punkt wäre durchaus verdient gewesen, doch am Ende war Luckenwalde an diesem Freitagabend die cleverere Mannschaft und baut die eigene Ungeschlagenserie weiter aus.