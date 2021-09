Nach dem Rückstand hatte Chemie zunächst Probleme, darauf zu reagieren. Nach vorn fiel den Leutzschern nicht viel ein, während sie in der Defensive ein ums andere Mal schwammig agierten und die Gäste zu Torchancen einluden. Vor allem Muiomo, den wieselflinken und wuseligen Außenstürmer der Brandenburger, bekamen sie überhaupt nicht in den Griff. Doch der gebürtige Leipziger ließ drei weitere Chancen liegen (16./20./32.). Auf der anderen Seite hatte Chemie dann nach einer Standardsituation zwei Riesen-Ausgleichschancen: Erst scheiterte Benjamin Schmidt an Hiemann, dann Kirstein am eigenen Mitspieler (41.).