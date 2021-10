Die Chemiker übernahmen schnell das Kommando und setzten sich in der Hälfte der Fürstenwalder fest. Für das erste deutliche Achtungszeichen sorgte Manuel Wajer in der sechsten Minute, als er den langen Pfosten anvisierte und nur knapp verfehlte. Chemie hielt den Druck hoch und ging in der 15. Minute in Führung. Nach einem Eckstoß wehrten die Unioner zu kurz ab, Benjamin Boltze kam aus dem Hintergrund und feuerte den Ball in die Maschen.