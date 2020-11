Im Gegensatz zum Halberstadt-Spiel nahm Chemie-Coach Miroslav Jagatic einen Wechsel in der Startelf vor und brachte Manuel Wajer für Benjamin Schmidt. CFC-Trainer Daniel Berlinski vertraute komplett seiner Anfangsformation aus der Begegnung gegen Bischofswerda.

Die Chemnitzer waren zunächst gut aufgelegt und bestimmten die Anfangsphase. Nach zwanzig Minuten wurde es dann gefährlich für die Chemiker. Nach einem guten CFC-Spielzug drückte Danny Breitfelder ab, Burim Halili stand kurz vor der Linie und köpft das Streitobjekt aus der Gefahrenzone.



Durchatmen bei den Grün-Weißen, die sich langsam aufrappelten und taktisch auf Offensive stellten. In den letzten 20 Minuten der ersten Hälfte gab das Jagatic-Team den Takt vor, die Chemnitzer gerieten in Bedrängnis. Mit einem 0:0 verabschiedeten sich die Teams in die Pause.