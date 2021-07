Es war eine umkämpfte, von Zweikämpfen und Intensität geprägte Partie im Alfred-Kunze-Sportpark vor 3.619 Zuschauern. Tormöglichkeiten und gefährliche Aktionen gab es zunächst wenige, die beste vergaben die Gastgeber aus Leutzsch kurz vor der Halbzeitpause bei einem Kopfball auf die Latte (41.). Das Abwechslungsreichste in der ersten Halbzeit war das Wetter: Nach einem sonnigen Beginn sorgte ein kurzer Schauer für etwas Erfrischung, ehe wieder die Sonne schien.

Nach dem Seitenwechsel zog zunächst Tim Heike knapp am langen Pfosten vorbei (49.), auf der anderen Seite prüfte Stephane Mvibudulu den Halberstädter Torwart Lukas Cichos (57.). Es blieb eine enge Partie, in der Halberstadt die entscheidenden Situationen für sich entscheiden konnte: Elias Löder brachte die Gäste nach flacher Hereingabe von rechts aus Nahdistanz in Führung (75.).