Kind trifft zur Führung

Das war in der 24. Minute ganz anders. Eingeleitet von Stefan Karau, der sein 150. Spiel für Chemie bestritt, legte "Blitz" Florian Schmidt auf Kind zurück, der abgezockt ins leere Tor schoss. Auerbach wurde immer dann gefährlich, wenn Marcel Schlosser am Ball war. Der Dirigent und Vorlagengeber suchte immer wieder Torjäger Marc-Philipp Zimmermann, doch der tappte aussichtsreich zweimal ins Abseits. Auf der Gegenseite hatte Kind seinen Doppelpack auf dem Fuß, schoss das Leder aber aus der Drehung haarscharf flach am Tor vorbei. Das Konzept - die beiden Stürmer Kind und Petracek mit langen Bällen zu füttern - ging aber auf. Zudem fehlte bei Auerbach die Leidenschaft in den Zweikämpfen. Chemie wirkte bissiger und griffiger. Max Keßler legte nach Konter das 2:0 nach. (Archiv) Bildrechte: imago images / Picture Point

Auerbach kommt stark zurück

Das änderte sich nach dem Wechsel. Auerbach kehrte früh aus der Kabine zurück, zeigte eine andere Körpersprache und wollte den schnellen Ausgleich erzwingen. In ihrer besten Phase fehlte auch das Glück. So lupfte Elf-Tore-Mann Zimmermann das Leder über Keeper Benjamin Bellot, aber auch über das Tor. Auch beim Kopfball von Paul Horschig fehlte nicht viel. Als wenig später auch noch Zimmermann nur die Bande und nicht das Tor klingeln ließ, deutete sich schon an, dass Auerbach heute wohl leer ausgehen würde. Chemie hatte durch Karau (Kopfball) und Petracek (Schuss) gute Chancen, zu erhöhen.

Joker sticht

Das 2:0 war aber Joker Max Keßler vorbehalten. Kurz nach seiner Einwechslung wurde er von Petracek geschickt und schob cool knapp neben den Pfosten ein. Es war die Vorentscheidung! Auerbach kämpfte danach zwar verbissen, kam auf dem tiefen Rasen aber nicht mehr zu gefährlichen Abschlüssen.

Trainerstimmen zum Spiel:

Sven Köhler: "Ich habe das erwartete Spiel gesehen. Es war sehr kampfbetont. Die Leipziger waren effektiver. Beim 1:0 verpassen wir den Antritt. Anfang der zweiten Halbzeit haben wir bis zum 2:0 sehr druckvoll gespielt und hatten eine Riesenchance durch Zimbo. Heute ging es einfach daneben. Wenn du zwei Tore schießt und keins zulässt, hast du am Ende immer verdient gewonnen."