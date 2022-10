Ohne Miroslav Jagatic mussten die Leipziger an diesem Samstag die Partie gegen die U23 von Hertha BSC bestreiten. Der Cheftrainer hatte sich am Mittwoch einem operativen Eingriff unterziehen müssen. Bei herrlichem Wetter boten dann beide Mannschaften in den ersten 20 Minuten ein Offensivfeuerwerk. Nach neun Minuten führten die Gäste. Mustafa Abullatif marschierte auf der linken Seite auf und davon, zog nach innen und versenkte den Ball von der Strafraumgrenze im rechten unteren Eck. Chemie war nicht geschockt, brauchte nur 180 Sekunden für den Ausgleich. Timo Mauer legte auf der rechten Seite wunderschön auf für Denis Jäpel, der den Ball direkt aus 13 Metern im linken unteren Eck versenkte. Und weitere Tore auf beiden Seiten waren möglich. Zunächst fiel in der 19. Minute Philipp Harant nach einem Mast-Freistoß der Ball buchstäblich vor die Füße. Doch aus vier Metern brachte der völlig überraschte Spieler das Spielgerät nicht unter. Im Gegenzug dann eine Schrecksekunde, als Leipzigs Keeper Benjamin Bellot den Ball gegen Derry Lionel Scherhant verdaddelte, der Berliner auf Nader El-Jindaoui ablegte, doch dessen Schuss landete zum Glück nur am linken Pfosten. Danach beruhigte sich die Partie, auch, weil beide Teams im Aufbau einige Fehlabspiele bauten. Chemie stand nun hinten sicherer, Hertha blieb optisch leicht überlegen.

Jubel bei Chemie Leipzig nach dem Ausgleich durch Denis Jäpel. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports