Die Hausherren kamen mit viel Druck aus der Kabine und kamen in der 49. Minute zur ersten großen Chance auf den Ausgleich. Kanther legte den Ball am Sechzehner für Kirstein ab, der wuchtig abschloss und den Lichtenberger Schlussmann zur zweiten starken Parade des Abends zwang. Nur neun Minuten später dann die nächste große Chance für die Leipziger: Bury schlenzte nach Hereingabe von Brügmann nur knapp am rechten Pfosten vorbei.



In der 82. Minute dann die dritte Großchance der BSG: nach einer Flanke von Reinhard kam Lucas Surek völlig frei zum Kopfball und drückte den Ball vorbei an Keeper Wollert, in höchster Not jedoch konnte Krüger noch auf der Linie klären. Zwei Minuten später vergab wiederum Bury aus elf Metern den nächsten Hochkaräter. Spätestens hier hätte der Ausgleich fallen müssen. Die Lichtenberger konnten in der gesamten zweiten Halbzeit nur kleinere Chancen verbuchen (Göszusirin 59., 81.), nahmen aber dennoch alle drei Punkte mit. Die Grün-Weißen scheiterten an sich und ihrem Chancenwucher.