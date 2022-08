In einem chancenarmen Auftakt war es konsequenterweise eine Standardsituation, die für die erste Torgefahr sorgte - und direkt erfolgreich war. 17 Meter vor dem Lichtenberger Tor bekamen die Hausherren einen Freistoß, den Philipp Wendt in der 13. Minute mit ordentlich Power an der Mauer vorbei links ins Tornetz hämmerte. Ersatzkeeper Divine Imasuen, der auch danach nicht immer eine gute Figur machte, konnte dem Schuss nur hinterherschauen.

Den Berliner Gästen fehlten im Anschluss, wie auch insgesamt in der ersten Halbzeit, Mittel und Ideen, um auch im Strafraum der Leutzscher für Gefahr sorgen. Chemie verteidigte solide und mit viel Energie in den Zweikämpfen, hatte offensiv aber ebenfalls wenig Ideen vorzuweisen. Erst in der 38. Minute gelang ein weiterer Angriff, als Florian Kirstein nach einem Steilpass seinem Gegner auf der linken Seite enteilte und quer auf den langen Pfosten passte, wo Janik Mäder vor Keeper Imasuen am Ball war und an diesem vorbei zum 2:0 ins Tor spitzeln konnte.