Beide Teams konnten es locker angehen, den Takt gaben aber schnell die Chemiker vor. Die Grün-Weißen störten früh und ließen so die Berliner nicht zur Entfaltung kommen. Die Leutzscher drängten und gingen in der zehnten Minute in Führung. Nach einer gut getimten Flanke von Lucas Surek stand Dennis Mast frei und zimmerte die Kugel zum 1:0 in die Maschen.