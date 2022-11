Nach der Pause holten die Chemiker vor 4.023 Zuschauern den vergebenen zweiten Treffer in der 57. Minute nach. Nach einer herrlichen Flanke lauerte Jäpel am kurzen Pfosten und köpfte zum 2:0 ein. Jetzt waren die Berliner doch geschockt, zeigten kaum noch Gegenwehr und ließen die Gastgeber schalten und walten.

Das führt in der 66. Minute zum unvermeidlichen 3:0: Chemies Abwehr-Hüne Harant stieg am höchsten und köpfte die Pille in die Maschen. Und weil es so gut lief, steuerte Surek sechs Minuten vor Ultimo noch den vierten Treffer bei. Der 25-Jährige tankte sich durch und traf aus spitzem Winkel zum 4:0-Endstand. Mit dem Dreier katapultierte sich Chemie Leipzig in der Blitztabelle auf Rang zwei.