Auf dem schwer zu bespielbaren holprigen Platz war von Offensiv-Drang dann wenig zu sehen. Man könnte auch sagen, beide Abwehrreihen hatten alles im Griff. So dauerte es in der zerfahrenen Partie bis zu 32. Minute ehe Chemie den Torschrei auf den Lippen hatte. Dennis Jäpel setzte sich auf der rechten Seite durch, rutschte aber beim Schussversuch weg und bräuchte nur ein "Schüsschen" zustande. Auf der Gegenseite köpfte King McMoordy Hüther am langen Pfosten vorbei. In einer wilden Schlussphase der ersten Halbzeit setzte sich Bury nach einem Doppelpass mit Mast durch, suchte die freie Schussbahn aber vergebens und wurde geblockt.