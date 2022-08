Tolle Kulisse im Alfred-Kunze-Sportpark, 3.664 Zuschauer wollten sich das Spiel nicht entgehen lassen. Und die sahen in der Anfangsphase offensive Gastgeber, die in der fünften Minute die erste verheißungsvolle Chance durch Denis Jäpel hatten. Der Mittelstürmer tauchte allein vor Leon Bätge auf, scheiterte jedoch am VSG-Keeper, der per Fußabwehr klärte.

Danach zogen die Gäste an und bestimmten weitgehend die Szenerie. Chemie versuchte es immer wieder mit langen Pässen in die Spitze, die allerdings nicht verwertet wurden. In der 43. Minute war es dann aber soweit, der bis dato unsicher wirkende Schiedsrichter Daniel Bartnitzki zeigte auf den Punkt. Nach Foul an Denis Jäpel gab es Strafstoß für die Leutzscher. Manassé Eshele übernahm Verantwortung und zimmerte die Kugel in den rechten Winkel zum 1:0.