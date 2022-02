Es entwickelte sich unter Flutlicht und mit einer stimmungsvollen Kulisse ein verkrampftes Spiel mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten. Der erste Aufreger dann in der 17. Minute durch die Gäste. Nach einer Eingabe von Ben Luca Moritz ein Kopfball bei René Eckardt landete, der ins Tor traf, dabei aber knapp im Abseits stand. Jetzt waren die Gäste besser im Spiel, wirkten ballsicherer und erspielten sich auch einige Möglichkeiten. Allerdings blieb auch der ZFC vor dem Tor zu unentschlossen. Als Max Kulke in der 36. Minute einfach mal aus 25 Metern abzog, leistete sich Chemie-Keeper Jonas Janke einen Bock, konnte den Ball aber im zweiten Zupacken noch irgendwie aus dem Tor boxen. Von Chemie kam offensiv fast nichts mehr, einzig bei einem Konter über Dennis Mast hätte es gefährlich werden können, weil ZFC-Keeper Matthias Hamrol zu weit vor dem Tor stand.

Ähnliches Bild dann nach dem Wechsel. Meuselwitz blieb am Drücker, ohne aber in der Box wirklich gefährlich zu werden. Chemie wirkte müde, spielte weiterhin fahrig und hatte in der 75. Minute auch Glück, als Florian Hansch freistehend am gut reagierenden Keeper der Leutzscher scheiterte. Erst als das Spiel in den buchstäblich letzten Zügen war, kamen die Gastgeber noch einmal. Und nach einer Freistoß-Eingabe von Mast und einem Patzer von Keeper Hamrol hätte der eingewechselte Simran Dhaliwal zum Helden werden können. Doch Moritz rettete mit letzten Einsatz und als letzter Mann. So blieb es beim torlosen Remis, welches den Gastgebern etwas schmeichelte.