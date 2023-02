Beiden Mannschaften steckten zwei Englische Wochen in den Knochen. Es galt also, mit den Kräften zu haushalten. In der Anfangsphase bestimmten die Meuselwitzer das Geschehen und drängten die Leutzscher in die eigene Hälfte. Die Leutzscher Abwehr stand aber gut und hatte keine Schwierigkeiten mit den Flankenbällen.

Bildrechte: Picture Point