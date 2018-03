Budissa Bautzen und der ZFC Meuselwitz haben sich in der Nachholpartie des 23. Spieltags mit 1:1 (0:1) getrennt. Vor 227 Zuschauern auf der Müllerwiese gingen die Gastgeber aktiver ins Spiel und erarbeiteten sich schon früh Möglichkeiten durch Max Gehrmann. Der Siegtorschütze des Hinspiels scheiterte jedoch zweimal. Auf der anderen Seite klappte es dann besser, als Denny Krahl sein Bein nach einem Eckball im entscheidenden Moment hinhielt und so die ZFC-Führung besorgte. Bautzen arbeitete daraufhin am Ausgleich, kam aber erst durch einen berechtigten Strafstoß von Tony Schmidt zum verdienten 1:1. Mehr war nicht drin. Bautzen und Meuselwitz teilen sich gerechtermaßen die Punkte.