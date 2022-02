Eilenburg begann mutig und setzte die Gastgeber in den Anfangsminuten früh unter Druck. In der 5. Minute schlug Jena jedoch eiskalt zu: Nach einer Flanke von Lucas Stauffer köpfte Maximilian Wolfram aus acht Metern zur Führung ein. Sechs Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Gäste: Dabei schob Fabian Eisele nach starker Ballannahme die Kugel ins lange Eck. Auch danach hatte Eilenburg kaum Zugriff. In der 27. Minute fiel dann der dritte Treffer für die Jenaer: Alexander Prokopenko tanzte sich dabei in den Strafraum und legte von der Grundlinie zurück auf Eisele, der aus Nahdistanz einnetzte.

v.li.: Alexander Prokopenko (Jena, 24) Fabian Eisele (Jena, 23) jubeln nach dem 3:0. Bildrechte: IMAGO / foto2press