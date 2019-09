Direkt nach Wiederanpfiff war die BSG Chemie mit den Gedanken noch in der Kabine, RWE griff überfallartig an. Rüdiger fand Brasnic, aber Chemie klärte in höchster Not zur Ecke (46.). Die Hausherren blieben spielbestimmend und kamen in der 54. Minute zur nächsten Gelegenheit: Ein langer Ball flog auf den Kopf von Aydemir, der aber in Rücklage über den Kasten köpfte. In der 62. Minute dann die beste Chance der BSG: Bury spielte Petracek frei - der ging unter Bedrängnis auf RWE-Keeper Jannick Theißen zu und lupfte die Kugel an. Der Keeper klärte zur Ecke, die dann verpuffte.