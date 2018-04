Beide Mannschaften begannen lauffreudig - auch die BSG Chemie, die sonst oft ziemlich tief stand. Gegen die unerfahrenen Berliner hatte Leipzig leichtes Spiel. Der BFC, mit drei 18-Jährigen in der Startelf, war körperlich oft unterlegen. Zudem leisteten sich die Gäste überraschend viele Fehler im Spielaufbau. Davon profitierten die Leutzscher immer wieder und griffen ein ums andere Mal über die rechte Seite an – insbesondere durch Flanken von Florian Schmidt.

Die Führung der BSG lag im Alfred-Kunze-Sportpark praktisch in der Luft. In der 14. Minute war es dann soweit: Nach einem Pass von Manuel Wajer von der rechten Seite markierte Chemies bester Torschütze Pierre Merkel aus zentraler Position das 1:0 (14.). Es war sein fünftes Tor in dieser Regionalliga-Saison. Florian Schmidt hätte vor der Pause nachlegen können, brauchte aber zu lange, um sich gegen seinen Gegenspieler Ugurtan Cepni durchzusetzen. Er schoss anschließend Torwart Kevin Sommer an.