Auf dem schwer bespielbaren Platz zeigte sich diese Überlegenheit zunächst nicht. Die Chemiker verteidigten gut gegen einfallslose Gäste, konnten nach vorne aber auch keine Akzente setzen. So ergab sich in der ersten Hälfte keine einzige Torchance. Einen Aufreger hielt die Halbzeit aber dennoch bereit: Nach einem harten Foul von Marko Trogrlic bildete sich ein Rudel, in dem José Matuwila wohl eine Tätlichkeit beging. Die Folge war eine Rote Karte und gut 50 Minuten Überzahl für die Gastgeber (39.).