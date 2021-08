Abu Njie (Trainer Berlin): "Wir wussten über die Schwere der Aufgabe durch den Rückenwind aus dem Meuselwitz-Sieg. In so einem engen Spiel müssen wir den Kopfball von Thomas Brechler setzen. Wir schütteln uns. Wir müssen aber Standards gut verteidigen. Chemie hat das in der zweiten Halbzeit gut gemacht und bis auf den Schuss von Schelenz nichts anbrennen lassen."



Miroslav Jagatic (Trainer Chemie): "Ich bin froh über die drei Punkte. Wir wussten, dass sehr viel über den rechten Innenverteidiger aufgebaut wird. Wir spielen zu oft dem Gegner den Ball in den Fuß. Wir müssen entschiedener in den Strafraum gehen. Tasmania wird in der Zukunft immer wieder überraschen. Sie sind positiv fußballverrückt. Wir müssen die Heimspiele ziehen und gucken nun nach vorn. Wir werden weiter daran arbeiten, um Punkte für den Klassenerhalt zu holen."