Gäste nur 15 Minuten stärker

Die Gäste dominierten vor 3.329 Zuschauer im Alfred-Kunze-Sportpark nur in den ersten 15 Minuten und gingen durch den Kopfball von Pieter-Marvin Wolf auch verdient in Führung (14.). Dann drehten die Hausherren auf und schafften schnell den Ausgleich über Neuzugang Tomas Petracek, der gut nachgesetzt hatte (19.). Danach hatte die BSG bis zur Pause noch diverse Chancen aufs 2:1, wie in der 28. Minute, als erst Petracek zwei Babelsberger umspielte und dann auf der Linie geblockt wurde. Den Nachschuss drosch Bury über die Latte. Kurz vor der Pause setzte Alexander Bury einen Freistoß aus 30 Metern an den Außenpfosten. Kopfball zum 0:1 durch Pieter-Marvin Wolf gegen Benjamin Bellot Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Chemie trifft nur die Latte

Nach Wiederanpfiff das gleiche Bild: Die "Chemiker" bestürmten das Babelsberger Tor, waren dabei aber immer zu ungenau. So in der 58. Minute, als die BSG eine Dreifach-Chance hatte. Erst wurde Petracek nach toller Vorarbeit geblockt, genauso wie der Nachschuss von Max Keßler, am Ende schoss Benjamin Boltze knapp neben den rechten Pfosten. Drei Minuten später verhinderte Babelsbergs Keeper Marvin Gladrow mit einer Glanzparade das 2:1, nachdem Benjamin Schmidt aus fünf Metern geköpft hatte. Noch besser war die Chance für den eingewechselten Kai Druschky, der fünf Minuten vor dem Ende nach dem Schlenzer von Björn Nikolajewski an die Latte aus sieben Metern freistehend den Ball nicht richtig traf. Es sollte offenbar nicht sein für Chemie an diesem Nachmittag, am Ende musste man sich mit einem Remis begnügen, das eher zwei verlorenen Punkten gleichkommt.

Trainerstimmen

Marco Vorbeck (Babelsberg): "Das Spiel habe ich durchwachsen gesehen. Nach den ersten 16, 17 Minuten hätte ich gesagt, dass wir mehr als einen Punkt mitnehmen müssen. Nach 90 Minuten bin ich mit dem Punkt zufrieden. Mit unserer Spielweise bin ich nicht so zufrieden. Wir kamen nicht ins Pressing, weil Chemie mit langen Bällen gespielt hat. Wir haben nach der Umstellung von Chemie nach 15 Minuten die 1-zu-1-Situationen nicht mehr richtig gelöst und dadurch viele Chancen zugelassen, weshalb ich über den einen Punkt am Ende tierisch froh bin."