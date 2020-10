CFC rennt ins offene Messer

Das Team von Daniel Berlinski startete gewohnt unsicher, wie so oft in den letzten Wochen, in die Partie gegen den Berliner AK. Das nutzte der BAK direkt eiskalt aus und traf durch Ugur Tezel schnell zum 0:1 (2.). Die "Himmelblauen" agierten in fast allen Spielsituationen zu fahrig und mussten dem Team von André Meyer förmlich hinterherrennen. So auch beim 0:2. Nader El-Jindaoui wurde unmittelbar vor dem CFC-Strafraum sträflich alleine gelassen und zog sorfort ab. Der CFC-Keeper Jakub Jakubov konnte nur noch prallen lassen. Ali Abu-Alfa roch den Braten und baute die Führung für die Gäste aus (13.).

Im ersten Abschnitt fehlte dem CFC jeglicher Zugriff auf das spielerische Geschehen. Der BAK schaltete und waltete wie er wollte und hätte fast durch den eingewechselten Abdulkadir Beyazit erneut getroffen. Goalie Jakubov verhinderte das aber mit zwei Glanzparaden (20./25.). Da ging das Trauerspiel für den Chemnitzer FC los. Ugur Tezel traf bereits in der 2. Spielminute zur Führung für die Gäste. Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag

Chemnitz wie ausgewechselt

CFC-Coach Berlinski muss in der Pause deftige Worte für seine Kicker gefunden haben, denn im zweiten Abschnitt kam ein gänzlich anderer CFC auf das Spielfeld zurück. Mit frischem Offensivwind legten die Hausherren los wie die Feuerwehr und kamen in der 48. Minute durch Kevin Freiberger zum 1:2-Anschlusstreffer. Lediglich drei Minuten später glich Christian Bickel aus. Und bitte mit was für einem Wahnsinns-Tor von der Mittellinie (51.). Sportschau, bitte übernehmen Sie!!

Und damit noch nicht genug, denn Freiberger schnürte den Doppelpack. Nach einer punktgenauen Flanke brachte sich Freiberger im BAK-Strafraum in Position und nickte zum 3:2 ein (75.). Den Schlusspunkt der Partie setzte aber Tobias Müller, der nach einem freistoß von Bickel im Sitzen das 4:2 erzielte (87.). Ein mentales Kunststück, was die Himmelblauen gegen den Berliner AK zustande gebracht haben und damit wurde auch der Berlin-Fluch der letzten Wochen gebrochen. So kann es in den nächsten Wochen weitergehen für das Berlinski-Team. Wahnsinn. Im zweiten Abschnitt sah Daniel Berlinski ein komplett "anderes" Team auf dem Platz. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Das sagten die Trainer

André Meyer (Berlin):