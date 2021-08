CFC-Trainer Berlinski vertraute der gleichen Startformation wie vor einer Woche beim 3:1-Sieg in Lichtenberg. Heißt: Die Joker-Torschützen Andis Shala und Jermain Nischalke saßen auch gegen den BAK zunächst auf der Ersatzbank. Gäste-Coach André Meyer wechselte im Vergleich zum 4:1-Erfolg bei Union Fürstenwalde auf zwei Positionen: Neuzugang Abu Bakarr - genannt: "King" - Kargbo rückte wieder auf die Bank, für ihn begann Michel Ulrich im Sturm. Außerdem spielte Offensivgeist Philip Fontein für Yousef Emghames vor 2.739 Zuschauern im Stadion an der Gellertstraße.

In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften bei Sonne und hohen Temperaturen zunächst ab, dann verzeichneten die Berliner ein paar Vorstöße: Fonteins Schuss wurde abgeblockt (10.), CFC-Torwart Jakub Jakubov war vor Rintaro Yajima zur Stelle (11.). Wenig später irrte Jakubov zweimal gefährlich beim Rauslaufen, doch Ulrich konnte weder nach Ecke per Kopf (16.) noch im Anschluss an einen langen Pass aus der eigenen Dreier-Abwehrkette den Ball ins leere Tor befördern (35.). Auf der anderen Seite versuchte sich Riccardo Grym mit einem Schlenzer aus der zweiten Reihe - knapp vorbei (28.).