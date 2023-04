BAK-Coach Volkan Uluc nahm zur Pause drei Veränderungen vor und zunächst sah es so aus, als würden die Hauptstädter jetzt aktiver werden. Aber es war nur ein kleines Strohfeuer mit nur wenigen wirklichen Chancen. Die beste vergab Patrick Sussek, als er zunächst vier Gegenspieler umkurvte, dann aber aus zwölf Metern zu zentral abschloss und am Chemnitzer Schlussmann Jakub Jakubov scheiterte. Stattdessen legten die "Himmelblauen" im direkten Gegenzug nach. Der Abschlag von Jakubov wurde auf Furkan Kircicek verlängert, der ließ den Torwart aussteigen und schloss aus spitzem Winkel in der linken Strafraumhälfte zum 2:0 ab (76.) Nur zwei Minuten später fiel die endgültige Entscheidung. Wieder ging es mit einem Pass aus dem Mittelfeld in die Spitze, diesmal war es Müller, der fast aus der gleichen Position wie zuvor Kircicek den Ball in den Winkel schoss. Somit kann sich Chemnitz nach zuvor sechs Spielen ohne Sieg nun über den zweiten Erfolg in Serie freuen.