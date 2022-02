Zurück zum Spiel im zweiten Durchgang tat sich Chemnitz etwas schwerer. Chemie bekam den Kontrahenten immer besser in den Griff und hatte durch Kanther (72.) plötzlich selbst eine gute Chance. Direkt nach dieser Aktion warf CFC-Trainer Berlinski Max Roscher für den diesmal blassen Forkan Kircicek rein. Der 18-Jährige brauchte nur sieben Minuten Anlaufzeit. Dann ließ er einen Ball im Strafraum vom Fuß tropfen und irrierte damit die Chemie-Abwehr so, dass er als einziger den Überblick behielt und die Kugel zum 1:0 ins linke untere Eck mogelte (79.). Die Leutzscher wachten dagegen erst in den letzten fünf Minuten auf, holten dann aber eine riesige Energieleistung aus sich raus. Unter drei tollen Solos hätte vor allem der ebenfalls eingewechselte Simran Dhaliwal den Ausgleich markieren können. Er scheiterte frei durch in der 90. Minute aus Kurzdistanz vor dem CFC-Keeper.