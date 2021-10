Der Chemnitzer FC, der seit sechs Spielen auf einen Sieg wartete, gab von Beginn an den Ton an, hatte gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, schaffte es aber nicht die Eilenburger zu stressen. Nach dem ersten verheißungsvollen Angriff über Caciel, den Eilenburgs Keeper Andreas Naumann zunichte machte, wirkte der CFC oftmals zu ideenlos. Gefahr bestand nur nach Standards - und dabei hatte Eilenburg entweder den richtigen Riecher (Pagliuera scheitert an Naumann) oder Glück (Zickerts Freistoß landete am Außenpfosten). Eilenburgs Abschlüsse in Hälfte eins? Einer. Ein Freistoß-Schüsschen von dos Santos kullerte neben das Tor. Keeper Jakob Jakubov musste sich nicht einmal strecken und dennoch gingen die Eilenburger glücklich in die Pause. Das 0:0 war das, was der extrem gebeutelte Aufsteiger, der diszipliniert verteidigte, wollte.